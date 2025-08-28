Volkswagen zaprezentowa\u0142 drug\u0105 generacj\u0119 T-Roca \u2013 jednego ze swoich najpopularniejszych modeli w Europie. Od 2017 roku SUV sprzeda\u0142 si\u0119 w liczbie ponad dw\u00f3ch milion\u00f3w egzemplarzy i sta\u0142 si\u0119 jednym z filar\u00f3w oferty marki. Nowa ods\u0142ona przynosi zmiany zar\u00f3wno stylistyczne, jak i techniczne. Producent postawi\u0142 na wi\u0119ksze nadwozie, popraw\u0119 aerodynamiki oraz unowocze\u015bnione wn\u0119trze, kt\u00f3re ca\u0142kowicie rezygnuje z tradycyjnych przycisk\u00f3w.