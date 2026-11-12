Ministerstwo Zdrowia zadecydowało o podwyżkach obowiązkowych badań psychologicznych kierowców. Psychotesty od 14 listopada 2026 roku będą kosztować nawet 200 złotych. Do tej pory kierujący musieli płacić 150 złotych.
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Od 14 listopada drożeją badania dla kierowców. Podwyżka o jedną trzecią
Ministerstwo Zdrowia zadecydowało o podwyżkach obowiązkowych badań psychologicznych kierowców. Psychotesty od 14 listopada 2026 roku będą kosztować nawet 200 złotych. Do tej pory kierujący musieli płacić 150 złotych.