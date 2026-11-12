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Od 14 listopada drożeją badania dla kierowców. Podwyżka o jedną trzecią

Piotr Nowak
 13.11.2026, 05:38
Na zdjęciu widać salę, w której przy biurkach siedzą mężczyźni, przy tablicy stoi policjant i prowadzi wykład
Od 14 listopada drożeją badania dla kierowców. Podwyżka o jedną trzecią (fot. Policja)

Ministerstwo Zdrowia zadecydowało o podwyżkach obowiązkowych badań psychologicznych kierowców. Psychotesty od 14 listopada 2026 roku będą kosztować nawet 200 złotych. Do tej pory kierujący musieli płacić 150 złotych.