W sobotę, 21 listopada 2026 roku w Polsce zacznie obowiązywać nowa kara dla kierowców. Za wykroczenia na przejazdach kolejowych będą dostawać nie tylko mandaty, ale i zaczną tracić prawo jazdy na 3 miesiące. Oto, jak mają działać nowe przepisy.
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Od jutra kierowcy zaczną tracić prawo jazdy na 3 miesiące na przejazdach. Za co konkretnie?
W sobotę, 21 listopada 2026 roku w Polsce zacznie obowiązywać nowa kara dla kierowców. Za wykroczenia na przejazdach kolejowych będą dostawać nie tylko mandaty, ale i zaczną tracić prawo jazdy na 3 miesiące. Oto, jak mają działać nowe przepisy.