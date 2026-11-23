Odnawialne paliwa mogą przynieść prawdziwą rewolucję. Obniżają emisję CO2 nawet o 90 procent. I wskaźnik ten wygląda mocno optymistycznie, ale niestety nie oddaje pełni realiów. Ten typ paliw ma bowiem aż kilka słabych punktów.
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Odnawialne paliwa redukują emisję CO2 auta nawet o 90 proc. Ale jest z nimi kilka problemów
Odnawialne paliwa mogą przynieść prawdziwą rewolucję. Obniżają emisję CO2 nawet o 90 procent. I wskaźnik ten wygląda mocno optymistycznie, ale niestety nie oddaje pełni realiów. Ten typ paliw ma bowiem aż kilka słabych punktów.