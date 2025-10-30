Od 1 stycznia 2026 roku w S\u0142owacji zacznie obowi\u0105zywa\u0107 nowelizacja przepis\u00f3w ruchu drogowego. Informacje o \u201elimicie pr\u0119dko\u015bci dla pieszych\u201d obieg\u0142y internet i sta\u0142y si\u0119 \u017ar\u00f3d\u0142em licznych \u017cart\u00f3w, jednak rzeczywisto\u015b\u0107 okaza\u0142a si\u0119 znacznie mniej absurdalna. Nowe prawo nie dotyczy bowiem samych pieszych, a wszystkich uczestnik\u00f3w ruchu poruszaj\u0105cych si\u0119 po chodnikach \u2013 w tym u\u017cytkownik\u00f3w hulajn\u00f3g, rolek i deskorolek.