Opel zaprezentowa\u0142 projekt, kt\u00f3ry \u0142\u0105czy \u015bwiat motoryzacji i wirtualnej rozrywki. Model Corsa GSE Vision Gran Turismo to koncepcyjny samoch\u00f3d stworzony specjalnie na potrzeby kultowej gry Gran Turismo. Auto b\u0119dzie dost\u0119pne w cyfrowym \u015bwiecie ju\u017c jesieni\u0105 przysz\u0142ego roku, a wcze\u015bniej zobaczymy je na \u017cywo podczas targ\u00f3w IAA Mobility w Monachium. To pokaz mo\u017cliwo\u015bci marki w zakresie stylistyki i technologii, a tak\u017ce zapowied\u017a tego, jak mo\u017ce wygl\u0105da\u0107 si\u00f3dma generacja Corsy planowana na 2026 rok.