Sedan ma 5,6 metra długości, jest napędzany czterema silnikami o łącznej mocy ponad 1000 koni mechanicznych, a do tego na pokładzie ma nawet dwie lodówki i aż 39 głośników. Yangwang Altior oznacza szczyt luksusu, ale czy nie przypomina wam jakiegoś auta?
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Oto najbardziej luksusowe auto w Chinach. Nie przypomina wam jakiegoś modelu?
Sedan ma 5,6 metra długości, jest napędzany czterema silnikami o łącznej mocy ponad 1000 koni mechanicznych, a do tego na pokładzie ma nawet dwie lodówki i aż 39 głośników. Yangwang Altior oznacza szczyt luksusu, ale czy nie przypomina wam jakiegoś auta?