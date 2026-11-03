Za ten samochód w salonie trzeba dziś zapłacić dokładnie 54 900 złotych. Tak niskiej kwoty w cennikach aut w Polsce nie było widać od dobrych kilku lat. Szczególnie że mówimy o hybrydzie, która może wyglądać jak... panda. Dosłownie i w przenośni.
Wiadomosci
Oto najtańsze nowe auto w Polsce. Ma hybrydę pod maską i spala 5 litrów
Za ten samochód w salonie trzeba dziś zapłacić dokładnie 54 900 złotych. Tak niskiej kwoty w cennikach aut w Polsce nie było widać od dobrych kilku lat. Szczególnie że mówimy o hybrydzie, która może wyglądać jak... panda. Dosłownie i w przenośni.