Wiadomosci

Pierwszą autonomiczną Toyotą będzie bZ4X. Ruszą testy modelu opracowanego z Waymo

Piotr Nowak
 12.11.2026, 07:19
Na zdjęciu widać białego suva, który porusza się estakadą, w tle widać zabudowania miejskie, auto ma dziwną aparaturę na dachu
Pierwszą autonomiczną Toyotą będzie bZ4X. Ruszą testy modelu opracowanego z Waymo

Przyszłość motoryzacji jest autonomiczna? Wiele na to wskazuje. Dlatego krok w tym kierunku postanowiła zrobić wreszcie Toyota. Już w 2027 roku na drogi publiczne trafi pierwszy jeżdżący bez kierowcy model japońskiej firmy. I będzie to zmodyfikowany bZ4X.