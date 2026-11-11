Przyszłość motoryzacji jest autonomiczna? Wiele na to wskazuje. Dlatego krok w tym kierunku postanowiła zrobić wreszcie Toyota. Już w 2027 roku na drogi publiczne trafi pierwszy jeżdżący bez kierowcy model japońskiej firmy. I będzie to zmodyfikowany bZ4X.
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Pierwszą autonomiczną Toyotą będzie bZ4X. Ruszą testy modelu opracowanego z Waymo
Przyszłość motoryzacji jest autonomiczna? Wiele na to wskazuje. Dlatego krok w tym kierunku postanowiła zrobić wreszcie Toyota. Już w 2027 roku na drogi publiczne trafi pierwszy jeżdżący bez kierowcy model japońskiej firmy. I będzie to zmodyfikowany bZ4X.