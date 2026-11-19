W nocy z 17 na 18 listopada w tunelu drogowym pod Luboniem Małym na drodze ekspresowej S7 doszło do nietypowego zdarzenia. Strażacy dostali informację o aucie, które zostało podpalone w jednej z naw. Choć nie wszystko w tej historii jest takie, jakie się wydaje.
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Podpalili auto w tunelu na Zakopiance. To całe szczęście tylko ćwiczenia
W nocy z 17 na 18 listopada w tunelu drogowym pod Luboniem Małym na drodze ekspresowej S7 doszło do nietypowego zdarzenia. Strażacy dostali informację o aucie, które zostało podpalone w jednej z naw. Choć nie wszystko w tej historii jest takie, jakie się wydaje.