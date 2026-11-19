Silnik benzynowy tego auta kręci się jak motory w motocyklach. A ma do dyspozycji jeszcze trzy elektryki. Wisienką na torcie jest jednak pierwszy w historii Lamborghini sztywny, chowany dach. Włosi zaprezentowali Temerario Spyder.
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Pokazali nowe Lamborghini. Temerario Spyder ma 920 koni i jest hybrydą
Silnik benzynowy tego auta kręci się jak motory w motocyklach. A ma do dyspozycji jeszcze trzy elektryki. Wisienką na torcie jest jednak pierwszy w historii Lamborghini sztywny, chowany dach. Włosi zaprezentowali Temerario Spyder.