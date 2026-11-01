Polacy prywatnie użytkujący auta wybrali. Trzecim, najchętniej kupowanym modelem przez nich jest Toyota C-HR. Informacja okazuje się o tyle ważna, że marka rozpoczęła właśnie wyprzedaż rocznika. I ta dotyczy pojazdów z aktualnego rocznika.
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Polacy pokochali tego SUV-a. Spala 3,7 litra paliwa i jest dostępny z rabatem do 33 tys. zł
Polacy prywatnie użytkujący auta wybrali. Trzecim, najchętniej kupowanym modelem przez nich jest Toyota C-HR. Informacja okazuje się o tyle ważna, że marka rozpoczęła właśnie wyprzedaż rocznika. I ta dotyczy pojazdów z aktualnego rocznika.