Kolejna odsłona nowelizacji przepisów drogowych wejdzie w życie w najbliższą sobotę, 21 listopada 2026 roku. W katalogu kar, za które kierowca straci prawo jazdy, pojawi się nowa pozycja. I będzie ona dotyczyć... Domyślacie się, czego?
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Policja przypomina: już w ten weekend ruszą nowe surowe kary dla kierowców
Kolejna odsłona nowelizacji przepisów drogowych wejdzie w życie w najbliższą sobotę, 21 listopada 2026 roku. W katalogu kar, za które kierowca straci prawo jazdy, pojawi się nowa pozycja. I będzie ona dotyczyć... Domyślacie się, czego?