Policjanci dostali nowy sprzęt. To niewielka hamowania, którą mogą sprawdzić parametry hulajnóg elektrycznych, rowerów elektrycznych i surronów. Na początek w sidło tego badania wpadło 14 różnych pojazdów elektrycznych.
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Policjanci sprawdzają hulajnogi elektryczne na... hamowniach. Nowy sprzęt w służbie
Policjanci dostali nowy sprzęt. To niewielka hamowania, którą mogą sprawdzić parametry hulajnóg elektrycznych, rowerów elektrycznych i surronów. Na początek w sidło tego badania wpadło 14 różnych pojazdów elektrycznych.