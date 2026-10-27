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Policjanci sprawdzają hulajnogi elektryczne na... hamowniach. Nowy sprzęt w służbie

Piotr Nowak
 28.10.2026, 07:53
Na zdjęciu widać dwóch policjantów, którzy stoją wieczorem z tyłu radiowozu z otwartymi drzwiami i prowadzą kontrolę techniczną hulajnogi elektrycznej
Policjanci sprawdzają hulajnogi elektryczne na... hamowniach. Nowy sprzęt w służbie (fot. Policja)

Policjanci dostali nowy sprzęt. To niewielka hamowania, którą mogą sprawdzić parametry hulajnóg elektrycznych, rowerów elektrycznych i surronów. Na początek w sidło tego badania wpadło 14 różnych pojazdów elektrycznych.