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Polska droga jak autostrada w Alpach. ES-26 to najwyższa i najdroższa estakada w kraju

Piotr Nowak
 29.10.2026, 07:09
Na zdjęciu widać wysoka estakadę, która jest budowa nad jarem, w którym rosną wybarwione jesienią liście
Polska droga jak autostrada w Alpach. ES-26 to najwyższa i najdroższa estakada w kraju (fot. GDDKiA)

Ma 1089 metrów długości i 29 metrów szerokości. Najwyższy z filarów ES-26 wznosi się na wysokość 80 metrów. Budowla jest monumentalna, przez co wraz z blisko 12-kilometrami asfaltu ma kosztować 1,25 miliarda złotych.