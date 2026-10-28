Ma 1089 metrów długości i 29 metrów szerokości. Najwyższy z filarów ES-26 wznosi się na wysokość 80 metrów. Budowla jest monumentalna, przez co wraz z blisko 12-kilometrami asfaltu ma kosztować 1,25 miliarda złotych.
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Polska droga jak autostrada w Alpach. ES-26 to najwyższa i najdroższa estakada w kraju
Ma 1089 metrów długości i 29 metrów szerokości. Najwyższy z filarów ES-26 wznosi się na wysokość 80 metrów. Budowla jest monumentalna, przez co wraz z blisko 12-kilometrami asfaltu ma kosztować 1,25 miliarda złotych.