Policyjna grupa Speed powstała w jednym celu: ma sprawiać, że na polskich drogach będzie bezpieczniej. To oznacza jednak bezkompromisowe działania. I tak właśnie realizuje mazowiecka komenda. W ciągu ostatniego tygodnia ujawniała średnio jedno wykroczenie co 20 minut.
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Ponad 800 mandatów w tydzień. Mazowiecka komenda nie odpuszcza piratom drogowym
Policyjna grupa Speed powstała w jednym celu: ma sprawiać, że na polskich drogach będzie bezpieczniej. To oznacza jednak bezkompromisowe działania. I tak właśnie realizuje mazowiecka komenda. W ciągu ostatniego tygodnia ujawniała średnio jedno wykroczenie co 20 minut.