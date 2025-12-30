Recykling w motoryzacji zwykle kojarzy si\u0119 z metalami: stal\u0105, aluminium, miedzi\u0105. Porsche pokazuje, \u017ce najwi\u0119kszy problem zaczyna si\u0119 dopiero wtedy, gdy warto\u015bciowe materia\u0142y s\u0105 ju\u017c odzyskane. Z pozosta\u0142o\u015bci po rozdrobnionych autach \u2013 mieszaniny tkanin, plastiku, szk\u0142a, pianek, kurzu, folii i cz\u0105stek lakieru \u2013 trudno zrobi\u0107 cokolwiek sensownego. Taki odpad nazywa si\u0119 ASR i najcz\u0119\u015bciej ko\u0144czy w spalarni, gdzie odzyskuje si\u0119 z niego energi\u0119 w postaci ciep\u0142a.