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Powstał największy serwis Mercedesa w Polsce. Nadwozia aut są skanowane przez AI

Piotr Nowak
 29.10.2026, 11:15
Na zdjęciu widać samochód z napisami na boku i zielonymi tablicami rejestracyjnymi, który wjechał w metalową bramownicę na parkingu
Powstał największy serwis Mercedesa w Polsce. Nadwozia aut są skanowane przez AI

To nie tylko największy, ale i najbardziej inteligentny serwis samochodów marki Mercedes. AI odczytuje tablice auta i kieruje je pod konkretny wjazd do hali. Wcześniej skanuje nadwozie i bada geometrię kół. Co jeszcze "potrafi" ten warsztat?