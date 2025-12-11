Vehicle Tracking System (VTS) to zaawansowany system bezpiecze\u0144stwa montowany w wielu autach klasy premium, w tym w modelach Porsche. Jego zadaniem jest ochrona pojazdu przed kradzie\u017c\u0105: modu\u0142 wykorzystuje technologi\u0119 satelitarn\u0105 do \u015bledzenia po\u0142o\u017cenia, a gdy samoch\u00f3d zostanie poruszony bez w\u0142\u0105czonej stacyjki albo gdy od\u0142\u0105czona zostanie bateria, system generuje alarm. Informacja trafia do centrum monitoringu oraz do w\u0142a\u015bciciela, a w razie potwierdzonej kradzie\u017cy dane GPS mog\u0105 pom\u00f3c policji w namierzeniu auta.