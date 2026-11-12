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Prosty dostawczak o dużej ładowności i za 79 900 zł. Chińska marka atakuje kolejny segment

Piotr Nowak
 13.11.2026, 11:51
Na zdjęciu widać biały samochód dostawczy z paką, który stoi na parkingu z czerwonej kostki brukowej i na tle srebrnej hali
Prosty dostawczak o dużej ładowności i za 79 900 zł. Chińska marka atakuje kolejny segment

Budownictwo, ogrodnictwo czy usługi komunalne. To dziedziny, które potrzebują samochodu dostawczego, ale nie w formie vana, a ze skrzynią załadunkową. I taki właśnie model wchodzi do oferty firmy JAC w Polsce. X200 ma jednak więcej zalet.