Budownictwo, ogrodnictwo czy usługi komunalne. To dziedziny, które potrzebują samochodu dostawczego, ale nie w formie vana, a ze skrzynią załadunkową. I taki właśnie model wchodzi do oferty firmy JAC w Polsce. X200 ma jednak więcej zalet.
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Prosty dostawczak o dużej ładowności i za 79 900 zł. Chińska marka atakuje kolejny segment
Budownictwo, ogrodnictwo czy usługi komunalne. To dziedziny, które potrzebują samochodu dostawczego, ale nie w formie vana, a ze skrzynią załadunkową. I taki właśnie model wchodzi do oferty firmy JAC w Polsce. X200 ma jednak więcej zalet.