Ósma generacja Toyoty Hilux powoli znika z polskich salonów marki. Z tej okazji Japończycy przygotowali wyjątkową przecenę. W jej ramach cennik pick-up`a topnieje o prawie 75 tysięcy złotych. Jaką wersję dostaje się z tak dużym rabatem?
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Przecenili starego Hiluxa. Toyota daje prawie 75 tys. zł rabatu
Ósma generacja Toyoty Hilux powoli znika z polskich salonów marki. Z tej okazji Japończycy przygotowali wyjątkową przecenę. W jej ramach cennik pick-up`a topnieje o prawie 75 tysięcy złotych. Jaką wersję dostaje się z tak dużym rabatem?