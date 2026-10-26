17-latki przez szybę zajrzały do zaparkowanego autobusu. Wtedy okazało się, że kierowca, z którym zaraz mają podróżować, dolewa wódki do butelki z colą. Tak przygotował sobie "napój" na trasę. Dziewczyny zgłosiły sprawę policji.
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Przelewał wódkę do butelki z napojem. Kierowca autobusu zaraz miał ruszyć w trasę...
17-latki przez szybę zajrzały do zaparkowanego autobusu. Wtedy okazało się, że kierowca, z którym zaraz mają podróżować, dolewa wódki do butelki z colą. Tak przygotował sobie "napój" na trasę. Dziewczyny zgłosiły sprawę policji.