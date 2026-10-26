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Przelewał wódkę do butelki z napojem. Kierowca autobusu zaraz miał ruszyć w trasę...

Piotr Nowak
 27.10.2026, 07:59
Na zdjęciu widać fotel i kabinę kierowcy autobusu, na tą fotografię naniesiona jest kolejna na której widać rękę trzymającą butelkę wódki
Przelewał wódkę do butelki z napojem. Kierowca autobusu zaraz miał ruszyć w trasę... (fot. PKS Biłgoraj i Policja)

17-latki przez szybę zajrzały do zaparkowanego autobusu. Wtedy okazało się, że kierowca, z którym zaraz mają podróżować, dolewa wódki do butelki z colą. Tak przygotował sobie "napój" na trasę. Dziewczyny zgłosiły sprawę policji.