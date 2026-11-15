Renault po dwóch latach wprowadza pierwsze zmiany do oferty elektrycznego modelu 5 E-Tech. I dwie z nich okazują się naprawdę kluczowe. Samochód powinien uzyskać większy zasięg, a do tego otrzyma nowego asystenta głosowego AI.
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Renault 5 E-Tech nieznacznie zdrożało, ale ma lepsze wyposażenie i większy zasięg
Renault po dwóch latach wprowadza pierwsze zmiany do oferty elektrycznego modelu 5 E-Tech. I dwie z nich okazują się naprawdę kluczowe. Samochód powinien uzyskać większy zasięg, a do tego otrzyma nowego asystenta głosowego AI.