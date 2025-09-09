Clio to od 35 lat jeden z filar\u00f3w oferty Renault. Model, kt\u00f3ry od debiutu w 1990 roku sprzeda\u0142 si\u0119 w ponad 17 milionach egzemplarzy, wci\u0105\u017c pozostaje jednym z najch\u0119tniej wybieranych aut miejskich w Europie. W pierwszej po\u0142owie 2025 roku to w\u0142a\u015bnie Clio znalaz\u0142o si\u0119 na szczycie europejskiego rankingu sprzeda\u017cy \u2013 nie tylko w segmencie B. Teraz przyszed\u0142 czas na sz\u00f3st\u0105 generacj\u0119, w kt\u00f3rej Francuzi postawili na odwa\u017cniejszy design, mocniejszy nap\u0119d hybrydowy i technologie, kt\u00f3re dot\u0105d kojarzy\u0142y si\u0119 raczej z wi\u0119kszymi i dro\u017cszymi samochodami.