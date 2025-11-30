GDDKiA przechodzi do kolejnego etapu budowy drogi ekspresowej S12 w wojew\u00f3dztwie mazowieckim. Do Dziennika Urz\u0119dowego Unii Europejskiej trafi\u0142o og\u0142oszenie o przetargu na zaprojektowanie i budow\u0119 trzeciego odcinka trasy \u2013 od Wieniawy do w\u0119z\u0142a Radom Po\u0142udnie, gdzie S12 po\u0142\u0105czy si\u0119 z ekspresow\u0105 S7. Nowy fragment b\u0119dzie mia\u0142 ponad 13 km d\u0142ugo\u015bci i ma odci\u0105\u017cy\u0107 obecn\u0105, mocno zat\u0142oczon\u0105 drog\u0119 krajow\u0105 nr 12.