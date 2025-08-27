Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 sam w sobie jest ju\u017c klasykiem \u2013 jednym z najbardziej po\u017c\u0105danych sportowych sedan\u00f3w lat 80. \u2013 ale egzemplarz, kt\u00f3ry w listopadzie trafi na aukcj\u0119 RM Sotheby\u2019s w Londynie, jest absolutnie wyj\u0105tkowy. To samoch\u00f3d, kt\u00f3ry nale\u017ca\u0142 do Ayrtona Senny, trzykrotnego mistrza \u015bwiata Formu\u0142y 1 i jednej z najwi\u0119kszych legend motorsportu. Wed\u0142ug szacunk\u00f3w auto osi\u0105gnie cen\u0119 pomi\u0119dzy 255 a 290 tys. euro, co oznacza, \u017ce jego warto\u015b\u0107 w przeliczeniu na z\u0142ot\u00f3wki przekroczy milion.