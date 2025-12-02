Do tej pory uk\u0142ad bokser kojarzy\u0142 si\u0119 kierowcom niemal automatycznie z dwoma markami: Porsche i Subaru. Niski \u015brodek ci\u0119\u017cko\u015bci, charakterystyczne brzmienie i skojarzenia ze sportem \u2013 to by\u0142 ich znak firmowy. Tymczasem nowy, do\u0142adowany bokser 2.0 powsta\u0142 tam, sk\u0105d ma\u0142o kto by si\u0119 tego spodziewa\u0142: w Chinach, w zak\u0142adach marki BYD, jednego z najwi\u0119kszych producent\u00f3w samochod\u00f3w elektrycznych na \u015bwiecie.