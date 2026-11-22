47 samochodów dostępnych w 32 salonach na terenie 18 miast w Polsce. Kierowca nawet na 7 dni może dostać do testu elektryczną Skodę Elroq lub Enyaq. Tak ma działać nowy program Skoda Explore. Marka oficjalnie wystartowała go w Polsce.
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Skoda wypożyczy elektryki. Kierowca dostanie auto nawet na 7 dni
47 samochodów dostępnych w 32 salonach na terenie 18 miast w Polsce. Kierowca nawet na 7 dni może dostać do testu elektryczną Skodę Elroq lub Enyaq. Tak ma działać nowy program Skoda Explore. Marka oficjalnie wystartowała go w Polsce.