Smart kojarzy si\u0119 z mikrosamochodem ForTwo, kt\u00f3ry mie\u015bci\u0142 si\u0119 w poprzek wielu miejsc parkingowych. Nowy Smart #6 zrywa z tym obrazem tak mocno, jak tylko si\u0119 da. To czterodrzwiowa limuzyna mierz\u0105ca a\u017c 4 906 mm d\u0142ugo\u015bci. W praktyce oznacza to, \u017ce #6 jest niemal tak d\u0142ugi jak dwa pierwsze Smart ForTwo ustawione jeden za drugim. Auto powsta\u0142o ju\u017c w realiach sp\u00f3\u0142ki joint venture Mercedes\u2013Geely, kt\u00f3ra od 2019 roku w po\u0142owie nale\u017cy do chi\u0144skiego partnera, a w po\u0142owie do niemieckiego producenta.