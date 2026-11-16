Kierowca stracił prawo jazdy w czasie kontroli drogowej. Chodziło o brak koniecznych okularów. Identycznym tropem poszedł sędzia. Choć wyrok... nie był słuszny. Kod 01.06 pojawił się w dokumentach kierowcy przez błąd lekarza orzecznika. SN uznał kasację wyroku.
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Stracił prawo jazdy za brak okularów w aucie. SN: wyrok niesłuszny
Kierowca stracił prawo jazdy w czasie kontroli drogowej. Chodziło o brak koniecznych okularów. Identycznym tropem poszedł sędzia. Choć wyrok... nie był słuszny. Kod 01.06 pojawił się w dokumentach kierowcy przez błąd lekarza orzecznika. SN uznał kasację wyroku.