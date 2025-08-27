System eCall mia\u0142 by\u0107 prze\u0142omem w bezpiecze\u0144stwie drogowym \u2013 od kwietnia 2018 roku wszystkie nowe samochody sprzedawane w Unii Europejskiej musz\u0105 by\u0107 w niego wyposa\u017cone. Jego zadaniem jest automatyczne wezwanie pomocy w razie powa\u017cnego wypadku, wraz z przekazaniem s\u0142u\u017cbom lokalizacji pojazdu. Jednak najnowsze dane z Bawarii pokazuj\u0105, \u017ce w praktyce eCall boryka si\u0119 z powa\u017cnym problemem: ponad 90 procent zg\u0142osze\u0144 okazuje si\u0119 fa\u0142szywymi alarmami.