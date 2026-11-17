Doładowanie baterii auta od 10 do 97 procent w zaledwie dziewięć minut. Dodatkowo prąd pochodzący z energii słonecznej, elektryczne ramię wpinające port ładowania do auta oraz magazyn energii. Nowa stacja BYD ma dosłownie wszystko i staje się właśnie standardem przyszłości.
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Ta ładowarka umie wszystko. Pierwsza taka stacja na świecie pokazana przez BYD
Doładowanie baterii auta od 10 do 97 procent w zaledwie dziewięć minut. Dodatkowo prąd pochodzący z energii słonecznej, elektryczne ramię wpinające port ładowania do auta oraz magazyn energii. Nowa stacja BYD ma dosłownie wszystko i staje się właśnie standardem przyszłości.