Tesla od lat s\u0142ynie z odwa\u017cnych decyzji projektowych, kt\u00f3re cz\u0119sto budz\u0105 tyle samo zachwytu, co kontrowersji. Jedn\u0105 z nich by\u0142a rezygnacja z klasycznej d\u017awigni kierunkowskaz\u00f3w w od\u015bwie\u017conym Modelu 3. Kierowcy od 2023 roku musieli korzysta\u0107 z przycisk\u00f3w umieszczonych na kierownicy. Pomys\u0142 futurystyczny, ale \u2013 jak si\u0119 szybko okaza\u0142o \u2013 ma\u0142o praktyczny. Teraz producent cz\u0119\u015bciowo si\u0119 wycofuje i zapowiada powr\u00f3t do tradycyjnych rozwi\u0105za\u0144.