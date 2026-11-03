Tucson to drugie najchętniej kupowane auto wśród klientów prywatnych. Teraz rozumiemy czemu tak się dzieje. Koreańczycy wyprzedają dużego SUV-a i dziś oferują go w cenie modelu kompaktowego. Ta kwota spokojnie może konkurować z chińskimi rywalami.
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To dlatego Polacy wykupują Hyundaie Tucsony. Duży SUV kosztuje 109 400 zł
Tucson to drugie najchętniej kupowane auto wśród klientów prywatnych. Teraz rozumiemy czemu tak się dzieje. Koreańczycy wyprzedają dużego SUV-a i dziś oferują go w cenie modelu kompaktowego. Ta kwota spokojnie może konkurować z chińskimi rywalami.