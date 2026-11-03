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To dlatego Polacy wykupują Hyundaie Tucsony. Duży SUV kosztuje 109 400 zł

Piotr Nowak
 04.11.2026, 07:30
Na zdjęciu widać białego suva, który stoi przodem do kadru, pojazd jest zaparkowany na piaskowym parkingu, w tle widać drewnianą i szara ścianę
To dlatego Polacy wykupują Hyundaie Tucsony. Duży SUV kosztuje 109 400 zł

Tucson to drugie najchętniej kupowane auto wśród klientów prywatnych. Teraz rozumiemy czemu tak się dzieje. Koreańczycy wyprzedają dużego SUV-a i dziś oferują go w cenie modelu kompaktowego. Ta kwota spokojnie może konkurować z chińskimi rywalami.