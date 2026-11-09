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To miał być hit... Tesla w 2027 roku skończy produkcję Cybertrucka

Piotr Nowak
 10.11.2026, 11:35
Na zdjęciu widać kadr wykonany od dołu srebrnego pick-upa z czarnym zderzakiem, który stoi na betonowym podłożu
To miał być hit... Tesla w 2027 roku skończy produkcję Cybertrucka

Cybertruck miał wynieść Teslę na całkowicie nowy poziom w elektrycznym wyścigu zbrojeń na rynku motoryzacyjnym. Pick-up okazał się jednak niewypałem. Pewnie dlatego szefowie marki ogłosili właśnie zakończenie produkcji auta i zrobili to z pewną dozą ulgi.