Wiadomosci

To pewne. Od 20 listopada zaczną zabierać prawo jazdy za błędy na przejazdach kolejowych

Piotr Nowak
 09.11.2026, 05:09
Na zdjęciu widać policjanta, który stoi przed zamkniętym przejazdem kolejowym i trzyma w dłoniach żółte kartki
To pewne. Od 20 listopada zaczną zabierać prawo jazdy za błędy na przejazdach kolejowych (fot. Policja)

Ministerstwo Infrastruktury znowelizowało Prawo o ruchu drogowym, Sejm i Senat zatwierdziły zmiany, a teraz Prezydent podpisał ustawę. To oznacza, że kierowcy niedługo zaczną tracić prawo jazdy na 3 miesiące za wykroczenia na przejazdach kolejowych.