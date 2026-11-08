Ministerstwo Infrastruktury znowelizowało Prawo o ruchu drogowym, Sejm i Senat zatwierdziły zmiany, a teraz Prezydent podpisał ustawę. To oznacza, że kierowcy niedługo zaczną tracić prawo jazdy na 3 miesiące za wykroczenia na przejazdach kolejowych.
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To pewne. Od 20 listopada zaczną zabierać prawo jazdy za błędy na przejazdach kolejowych
Ministerstwo Infrastruktury znowelizowało Prawo o ruchu drogowym, Sejm i Senat zatwierdziły zmiany, a teraz Prezydent podpisał ustawę. To oznacza, że kierowcy niedługo zaczną tracić prawo jazdy na 3 miesiące za wykroczenia na przejazdach kolejowych.