Toyota Corolla od lat jest jednym z kluczowych modeli marki w Europie i najpopularniejszym samochodem na \u015bwiecie. W Polsce od 2021 roku pozostaje numerem jeden, cenionym zar\u00f3wno przez klient\u00f3w indywidualnych, jak i flotowych. Atuty s\u0105 dobrze znane: wysoka niezawodno\u015b\u0107, trwa\u0142o\u015b\u0107, wygoda w codziennej eksploatacji i oszcz\u0119dne nap\u0119dy hybrydowe. W roku modelowym 2026 Corolla nie przechodzi rewolucji, ale otrzymuje zestaw zmian, kt\u00f3re maj\u0105 utrzyma\u0107 j\u0105 na szczycie list sprzeda\u017cy.