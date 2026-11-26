Niemcy pokładają ogromne nadzieje w najmniejszym, elektrycznym SUV-ie. Dlatego maksymalnie rozbudowują jego gamę. Przed chwilą w salonach zadebiutowała najtańsza wersja. Teraz Volkswagen pokazał najdroższy wariant ID.Crossa. To model R-Line.
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Volkswagen ID.Cross R-Line i wariant sportowy. Niemcy rozbudowują gamę elektrycznego SUV-a
Niemcy pokładają ogromne nadzieje w najmniejszym, elektrycznym SUV-ie. Dlatego maksymalnie rozbudowują jego gamę. Przed chwilą w salonach zadebiutowała najtańsza wersja. Teraz Volkswagen pokazał najdroższy wariant ID.Crossa. To model R-Line.