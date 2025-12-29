Volvo przyzwyczai\u0142o wszystkich do tego, \u017ce bezpiecze\u0144stwo ma u nich pierwsze\u0144stwo. Tym razem jednak nie chodzi o kolejn\u0105 poduszk\u0119 powietrzn\u0105 czy nowy radar, tylko o co\u015b z pozoru ma\u0142o emocjonuj\u0105cego: czcionk\u0119 w systemie multimedialnym. Szwedzi przygotowali w\u0142asny kr\u00f3j pisma o nazwie Volvo Centum, kt\u00f3ry ma by\u0107 \u0142atwiejszy do szybkiego przeczytania podczas jazdy. Debiut planowany jest na pocz\u0105tek 2026 roku w nowym modelu EX60.