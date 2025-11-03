Volvo jako jedna z pierwszych marek obieca\u0142o pe\u0142n\u0105 elektryfikacj\u0119 do ko\u0144ca dekady, ale rzeczywisto\u015b\u0107 zweryfikowa\u0142a plany. Sprzeda\u017c modeli elektrycznych spada, a \u0142\u0105czny udzia\u0142 elektryk\u00f3w i hybryd plug-in si\u0119gn\u0105\u0142 niespe\u0142na po\u0142owy wolumenu. Zarz\u0105d m\u00f3wi dzi\u015b wprost: marka nie jest w stanie \u201edyktowa\u0107 ko\u0144ca silnik\u00f3w spalinowych\u201d \u2013 w gamie pozostan\u0105 benzyny, a rol\u0119 pomostu przejm\u0105 bardziej zaawansowane PHEV-y i EREV-y (elektryki z generatorem).