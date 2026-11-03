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Wymienił licznik w aucie, bo stary mu się nie podobał. Grozi mu do 5 lat więzienia

Piotr Nowak
 04.11.2026, 11:39
Na zdjęciu widać zegary samochodu osobowe, na pomarańczowo świeci się komputer pokazujący temperaturę, godzinę, zasięg i przebieg
Wymienił licznik w aucie, bo stary mu się nie podobał. Grozi mu do 5 lat więzienia (fot. Policja)

Wymienił licznik na inny. Stary po prostu mu się nie podobał. Problem tej sytuacji jest jednak taki, że różnica w przebiegu między starym a nowym licznikiem wynosi 130 tysięcy kilometrów. Nowy drogomierz pokazuje dystans o tę wartość niższą.