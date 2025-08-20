Xiaomi, znane do tej pory g\u0142\u00f3wnie z produkcji smartfon\u00f3w i elektroniki u\u017cytkowej, w b\u0142yskawicznym tempie zdobywa pozycj\u0119 na rynku samochod\u00f3w elektrycznych. Pierwszy model \u2013 sedan SU7 \u2013 sta\u0142 si\u0119 w Chinach ogromnym hitem, a popyt przewy\u017csza mo\u017cliwo\u015bci produkcyjne. Niedawno do oferty do\u0142\u0105czy\u0142 SUV YU7, kt\u00f3ry r\u00f3wnie\u017c spotka\u0142 si\u0119 z entuzjastycznym przyj\u0119ciem. Teraz producent celuje w rynki zagraniczne i planuje rozpocz\u0105\u0107 sprzeda\u017c w Europie do 2027 roku.