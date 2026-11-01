Ministerstwo Infrastruktury ma dość kolejnych wypadków na przejazdach kolejowych. Dlatego przygotowuje propozycję drastycznego zaostrzenia kar. Teraz inicjatywę tę krytykuje jeden z posłów. I dokłada do "stosu" pomysłów jeszcze jeden.
Wiadomosci
"Zabieranie prawa jazdy to działania niedające żadnego efektu." Poseł w sprawie nowych kar
Ministerstwo Infrastruktury ma dość kolejnych wypadków na przejazdach kolejowych. Dlatego przygotowuje propozycję drastycznego zaostrzenia kar. Teraz inicjatywę tę krytykuje jeden z posłów. I dokłada do "stosu" pomysłów jeszcze jeden.