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"Zabieranie prawa jazdy to działania niedające żadnego efektu." Poseł w sprawie nowych kar

Piotr Nowak
 02.11.2026, 05:36
Na zdjęciu widać przejazd kolejowy z otwartymi półzaporami, widać też rozmazany wizerunek pojazdu, który przez przejazd przejechał
"Zabieranie prawa jazdy to działania niedające żadnego efektu." Poseł w sprawie nowych kar (fot. PKP PLK)

Ministerstwo Infrastruktury ma dość kolejnych wypadków na przejazdach kolejowych. Dlatego przygotowuje propozycję drastycznego zaostrzenia kar. Teraz inicjatywę tę krytykuje jeden z posłów. I dokłada do "stosu" pomysłów jeszcze jeden.