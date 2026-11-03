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Zaczyna się. Wprowadzają zmiany w organizacji ruchu na A2 między Łodzią i Warszawą

Piotr Nowak
 04.11.2026, 05:22
Na zdjęciu widać wielopasmową drogę szybkiego ruchu, na niej pojawia się mapka z zaznaczonymi szlakami drogowymi
Zaczyna się. Wprowadzają zmiany w organizacji ruchu na A2 między Łodzią i Warszawą

Drogowcy już pojawili się na autostradzie A2 między Łodzią i Warszawą. Pojawili się po to, aby wprowadzić czasową organizację ruchu związaną z remontem. To oznacza dla kierowców dwie rzeczy. Mowa o ograniczeniu prędkości i utrudnieniach.