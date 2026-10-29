Toyota redukuje pojemność, ale zachowuje liczbę cylindrów. Pracuje też nad pozostałymi komponentami hybrydy. Skutek? Nowa Corolla powinna spalać 3,7 litra benzyny na 100 kilometrów. To wynik, który dziś ledwo osiąga Aygo X.
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Zamiast 4,4 litra, nowa Corolla spali 3,7 litra. Toyota rozwija nową hybrydę
Toyota redukuje pojemność, ale zachowuje liczbę cylindrów. Pracuje też nad pozostałymi komponentami hybrydy. Skutek? Nowa Corolla powinna spalać 3,7 litra benzyny na 100 kilometrów. To wynik, który dziś ledwo osiąga Aygo X.