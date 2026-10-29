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Zamiast 4,4 litra, nowa Corolla spali 3,7 litra. Toyota rozwija nową hybrydę

Piotr Nowak
 30.10.2026, 05:12
na zdjęciu widać ekran w miejscu zegarów, na nim pojawia się toyota corolla hatchback
Zamiast 4,4 litra, nowa Corolla spali 3,7 litra. Toyota rozwija nową hybrydę

Toyota redukuje pojemność, ale zachowuje liczbę cylindrów. Pracuje też nad pozostałymi komponentami hybrydy. Skutek? Nowa Corolla powinna spalać 3,7 litra benzyny na 100 kilometrów. To wynik, który dziś ledwo osiąga Aygo X.