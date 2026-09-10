<p>Ju\u017c tej jesieni Sandra Meunier powraca w nowej ods\u0142onie. Dziennikarka poprowadzi autorski program \u201eBackstage Sandra Off\u201d, w kt\u00f3rym poka\u017ce wszystko to, czego nie wida\u0107 podczas emisji program\u00f3w czy wyst\u0119p\u00f3w na \u017cywo. Filmowo-reporta\u017cowe portrety topowych polskich artyst\u00f3w zabior\u0105 widz\u00f3w za kulisy ich pracy. \u2013 <em>Zrobi\u0142am taki program, kt\u00f3ry sama chcia\u0142abym obejrze\u0107<\/em> \u2013 wyzna\u0142a Sandra Meunier podczas prezentacji jesiennej ram\u00f3wki TVP.<\/p>