Black Friday to dzi\u015b globalny festiwal promocji, wy\u015bcig o najlepsze okazje i dzie\u0144, kt\u00f3ry rozpoczyna wielk\u0105 gor\u0105czk\u0119 przed\u015bwi\u0105tecznych zakup\u00f3w. Ma\u0142o kto jednak wie, \u017ce historia tego \u015bwi\u0119ta konsumpcji by\u0142a pe\u0142na chaosu, finansowych dramat\u00f3w i pr\u00f3b PR-owego ratowania reputacji. To opowie\u015b\u0107 o tym, jak zwyk\u0142y pi\u0105tek po \u015awi\u0119cie Dzi\u0119kczynienia zamieni\u0142 si\u0119 w jedno z najwa\u017cniejszych zjawisk popkulturowych i ekonomicznych na \u015bwiecie.