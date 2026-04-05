Wielkanocna atmosfera, rozbudowana oprawa muzyczna i poruszaj\u0105ce pie\u015bni, kt\u00f3re od pokole\u0144 towarzysz\u0105 \u015bwi\u0105tecznym prze\u017cyciom \u2013 to wszystko w widowisku \u201eChwa\u0142aMU. Zmartwychwsta\u0142 Pan!\u201d, kt\u00f3re b\u0119dzie mo\u017cna zobaczy\u0107 w poniedzia\u0142ek, 6 kwietnia o godz. 12:40 na antenie TVP1 oraz online w TVP VOD. Telewizyjna realizacja przenosi widz\u00f3w do \u0142\u00f3dzkiej Atlas Areny, gdzie w 2025 roku odby\u0142 si\u0119 koncert \u0142\u0105cz\u0105cy duchow\u0105 refleksj\u0119 z efektown\u0105 form\u0105 sceniczn\u0105.