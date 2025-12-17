<p>Szukasz pomys\u0142u na \u015bwi\u0105teczny seans? W ofercie TVP VOD czeka wyj\u0105tkowa kolekcja film\u00f3w fabularnych, animacji i koncert\u00f3w, kt\u00f3re doskonale wpisuj\u0105 si\u0119 w bo\u017conarodzeniowy klimat. Od polskich hit\u00f3w uwielbianych przez widz\u00f3w, przez ciep\u0142e familijne opowie\u015bci, a\u017c po muzyczne widowiska pe\u0142ne magii \u2013 wszystkie te propozycje s\u0105 dost\u0119pne online w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>