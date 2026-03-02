<p>Wiosna w TVP VOD zapowiada si\u0119 pod znakiem mocnych powrot\u00f3w i g\u0142o\u015bnych premier. Nowy sezon \u201eThe Voice Kids\u201d, reaktywacja \u201eKocham Ci\u0119, Polsko!\u201d, kinowe nowo\u015bci \u201ePomoc domowa\u201d i \u201eChopin Chopin!\u201d oraz kultowe krymina\u0142y \u201ePoirot\u201d i \u201eGlina\u201d \u2013 to tylko cz\u0119\u015b\u0107 oferty. Do tego emocjonuj\u0105ce telenowele \u201ePanna m\u0142oda\u201d i \u201eJedna mi\u0142o\u015b\u0107\u201d. Wszystko dost\u0119pne online, bez ram\u00f3wki i bez czekania \u2013 ogl\u0105dasz, kiedy chcesz.<\/p>